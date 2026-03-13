Росстат: инфляция в России замедлилась в феврале до 0,73%

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, годовой показатель снизился до 5,91%, сообщили в Росстате.
По данным ведомства, индекс потребительских цен в феврале по сравнению с январем составил 100,73%, а по сравнению с декабрем 2025 года — 102,36%.
Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,84% в месячном выражении, тогда как месяцем ранее рост составлял 1,95%. В годовом выражении цены на продукты увеличились на 5,43%.
Непродовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,28% против 0,61% в январе. В годовом выражении рост составил 3,2%.
Стоимость услуг в феврале увеличилась на 1,1% по сравнению с январем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,89%.
Ранее сообщалось, что старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев допустил рост курса доллара до 79−81 рубля. По его словам, ослабление рубля выгодно бюджету с точки зрения нефтегазовых доходов, однако превышение уровня 81 рубля может вызвать реакцию Центробанка, который пытается замедлить инфляцию.