Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России может измениться лимит по семейной ипотеке: что известно

Минфин обдумывает увеличение лимита семейной ипотеки до 18 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ анализирует возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке для семей, которые покупают квартиру площадью от 60 квадратных метров, — до 18 и 9 миллионов рублей для столичных и остальных регионов соответственно. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков в письме депутатам Госдумы от КПРФ.

«В настоящее время правительством… прорабатываются предложения по модификации условий программы “Семейная ипотека”, в том числе по увеличению максимальной суммы кредита в 1,5 раза», — сказал он.

Чебесков отметил, что планируется сумма до 18 млн рублей для квартир, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 9 млн рублей — для других регионов РФ для семей с двумя детьми и более при условии покупки квартир большей площади от 60 квадратных метров.

Как писал сайт KP.RU, кроме того, Минфин занялся проработкой вопросов, касающихся повышения адресности программы «Семейная ипотека». Основная цель — сделать механизм поддержки семей более точным и эффективным.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин анализирует различные варианты по модернизации семейной ипотеки, в том числе и введение дифференцированных ставок.

