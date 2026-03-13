Огурцы подешевели, а помидоры и картофель стали дороже: как поменялись цены в марте

В России в начале марта стоимость огурцов снизилась на 8%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Из материалов ведомства следует, что с 3 по 10 марта стоимость огурцов в стране снизилась на 8%. При этом цена на помидоры подросла на 5,6%, морковь — на 3,6%, картофель — на 2,1%.
При этом за указанный период в целом цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились на 0,1%, в том числе на яблоки — на 0,3%.
Кроме того, за этот период баранина подешевела на 0,4%, консервы мясные для детского питания — на 0,4%, мясо кур и чай черный — на 0,3%, кефир — на 0,2%, масло сливочное, рис и смеси сухие молочные для детского питания — на 0,1%.
Однако, куриные яйца стали дороже на 2,6%, говядина — на 0,7%, сахар-песок и пшено — на 0,5%, крупа гречневая — на 0,3%.
Как писал сайт KP.RU, в январе Росстат обновил перечень товаров для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) в текущем году. Теперь в ежемесячную корзину будут входить 558 товаров и услуг, что на две позиции больше, чем раньше. Ведомство отметило, что ежегодный пересмотр помогает точнее учитывать реальные расходы россиян и инфляционные процессы.