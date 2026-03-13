США разрешили своим фирмам операции с нефтехимической продукцией Венесуэлы

Как следует из документа, американским юридическим лицам разрешаются операции, которые нужны для «добычи, экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставок, хранения, маркетинга, закупок, доставки или перевозки нефти из Венесуэлы, включая переработку, или нефтехимической продукции из Венесуэлы для импорта в США». Это, в частности, касается операций, связанных с государственной нефтяной компанией PDVSA.
Предыдущие версии лицензии затрагивали только венесуэльскую нефть, но не нефтепродукты. Как следует из документа, к нефтехимической продукции США относят и некоторые виды удобрений. Как уточняется в лицензии, такие операции должны регулироваться американскими законами и любые споры относительно них должны разбираться в США.
Лицензия, как и предыдущие ее версии, не распространяется на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба», а также на компании, принадлежащие им или контролируемые ими. Кроме того, генеральная лицензия не разрешает операции с находящимися на территории США или Венесуэлы компаниями, прямо или косвенно связанными с КНР.