США расширили список разрешенных для поставок в Венесуэлу товаров и технологий

Как следует из документа, американским предприятиям разрешено поставлять из США в Венесуэлу «товары, технологии, программное обеспечение или услуги для [геологической] разведки, разработки, добычи нефти и газа или получения нефтехимической продукции в Венесуэле или для передачи, хранения и распространения электроэнергии». В предыдущей версии лицензии, опубликованной в феврале, разрешались такие поставки только для добычи нефти и газа в республике, но не для ее нефтехимической отрасли или энергосистемы.