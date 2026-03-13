Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США расширили список разрешенных для поставок в Венесуэлу товаров и технологий

Речь идет про товары, технологии, программное обеспечение или услуги для геологической разведки, разработки, добычи нефти и газа, говорится в обновленной генеральной лицензии, опубликованной Минфином государства.

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Власти США расширили список товаров и технологий, которые американским компаниям разрешено поставлять в Венесуэлу. Об этом говорится в обновленной генеральной лицензии, опубликованной Минфином США.

Как следует из документа, американским предприятиям разрешено поставлять из США в Венесуэлу «товары, технологии, программное обеспечение или услуги для [геологической] разведки, разработки, добычи нефти и газа или получения нефтехимической продукции в Венесуэле или для передачи, хранения и распространения электроэнергии». В предыдущей версии лицензии, опубликованной в феврале, разрешались такие поставки только для добычи нефти и газа в республике, но не для ее нефтехимической отрасли или энергосистемы.

Разрешение относится и к операциям, связанным с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Обновленная лицензия, как и предыдущая ее версия, не распространяется на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР, Кубы и КНР.

