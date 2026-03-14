В России предложили обновить правила назначения единого пособия многодетным семьям: детали

Минтруд РФ опубликовал проект постановления правительства с новыми правилами получения единого пособия для многодетных семей.
«Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.
Согласно документу, если доходы семьи незначительно превышают установленный критерий нуждаемости, выплата будет продлена еще на год в размере половины прожиточного минимума (50%).
Напомним, что сначала поправки закрепят в постановлении правительства и местных нормативах. Далее Социальный фонд пересмотрит решения об отказах, принятые с начала 2026 года, и назначит пособия тем, кто попадает под обновленные правила.
Ранее в Общественной палате предложили ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях.