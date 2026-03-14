Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 14 марта

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 14 марта, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил следующие курсы валют на 14 марта, субботу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не поменялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 14 марта, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9261 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7225 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 13 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в субботу, 14 марта.

А еще Нацбанк рассказал о плюсах использования белорусами цифрового рубля.

