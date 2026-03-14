В РСТ предложили создать денежный фонд для экстренной эвакуации туристов из-за рубежа: подробности

В России предложили брать с россиян сбор за выезд за рубеж. С подобной инициативой выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он считает, что так можно сформировать фонд для экстренной эвакуации туристов.
При этом в Госдуме заявили, что россияне не должны нести коллективную ответственность за всех путешественников в нестабильные регионы.
Уманский объяснил инициативу недостаточностью существующих механизмов страхования ответственности туроператоров. По его мнению, они не справляются с проблемами туристов в таких кризисных ситуациях, как, например, на Ближнем Востоке.
Уманский также напомнил, что возврат туристов — зона ответственности авиакомпаний, но не все перевозчики ее исполняют.
Уманский полагает, что распоряжаться средствами фонда должно Минэкономразвития: именно министерство в кризисной ситуации сможет решать, отправить ли деньги на компенсации или на возврат туристов. Он также добавил, что презентовал эту идею еще осенью на стратегической сессии.
При этом ранее в Госдуму внесли законопроект о защите туристов от овербукинга — стратегии, когда авиакомпании продают больше билетов, чем имеют.