США ожидают, что нефть из их резерва будет доступна на рынке на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ожидает, что нефть из американского стратегического резерва будет доступна на рынке к концу следующей недели. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики США.
Ведомство 11 марта сообщило, что высвободит из упомянутого резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. «Ожидается, что первые партии начнут поступать на рынок к концу следующей недели», — уточнило министерство 13 марта. Как следует из документа, энергоноситель будут предоставлять компаниям в рамках процедуры обмена. Она предусматривает, что компании получает взаймы нефть из резерва, а позднее обязаны вернуть эти объемы с надбавкой.
Ведомство начало собирать предложения от компаний, которые планируют участвовать в данных обменах. На первом этапе им предоставят 86 млн баррелей нефти. Минэнерго США ранее заявило, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».
Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.
Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.