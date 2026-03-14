Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 5,8%

Цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 0,15%

Источник: Комсомольская правда

Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 5,8% на 10 марта, по сравнению с 5,9% на 2 марта. Об этом следует из обзора Минэкономразвития.

По данным ведомства, в период с 3 по 10 марта 2026 года инфляция на потребительском рынке составила 0,11%. В сегменте продовольственных товаров цены увеличились на 0,13%, с удешевлением плодоовощной продукции на 0,15%.

В Минэкономразвития добавили, что в сегменте непродовольственных товаров и услуг рост цен оставался на уровне прошлой недели — 0,10%.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что восприятие роста цен зависит от состава потребительской корзины каждого человека. Он пояснил, что, хотя общий уровень инфляции может снижаться, по отдельным категориям цены могут оставаться высокими.

Как сообщал KP.RU, жесткая денежно-кредитная политика создает условия для возвращения инфляции в стране к целевому уровню в 4%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что текущая годовая инфляция немного ниже прогнозного диапазона.

