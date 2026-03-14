Назван средний размер социальной пенсии после апрельской индексации

Социальные пенсии в России будут проиндексированы в 1 апреля. После индексации пенсионеры в среднем будут получать 16,5 тыс. рублей. Об этом рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Средний размер социальных пенсий на конец 2025 года был равен 15 533,9 ₽, а после индексации составит 16 590,21 ₽», — напомнил Сафонов.
Как уточнил Сафонов, в 2025 году пенсионеров в России было 40,5 млн, из которых соцпенсию оформили 3,2 млн. Он также привел данные о средних размерах выплат: работающие получали 21 419 рублей, что почти на 2,5 тыс. меньше, чем у неработающих (23 996 ₽).
Как накануне отметила экономист Юлия Финогенова, с апреля на 6,8% также увеличится пенсия у трех категорий россиян: социальных пенсионеров, инвалидов и лиц, старше 80 лет.
Индексацию ранее объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он добавил, что увеличение выплат коснется более четырех миллионов человек.