Россиянам напомнили о штрафе до 250 тысяч рублей за мытьё машины в неположенном месте

Мытье автомобиля во дворе многоквартирного дома может обернуться для владельца штрафом до 250 тыс. рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям», — пояснил Машаров в разговоре с РИА Новости.
Штраф за мойку машины во дворе для физических лиц составит 2−3 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 250 тыс.
По словам Машарова, мойка машин во дворах попадает и под санитарные нарушения. Наказание варьируется: физлица могут заплатить до 1 тыс., юрлица и ИП — до 2 тыс. Компаниям это грозит штрафом до 20 тыс. или приостановкой деятельности до трех месяцев.
Эксперт пояснил, что закон не запрещает протирать фары, стекла и номера машины обычной тряпкой. А вот если автовладелец устраивает полноценную мойку с химией — это уже нарушение, за которое последует наказание.
