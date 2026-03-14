Коммерческие перевозчики во Владивостоке хотят 80 рублей за проезд

Проезд во Владивостоке официально стоит 60 рублей, а перевозчики просят поднять его стоимость до 75−80 рублей, называя эту сумму «экономически обоснованной». Заместитель главы администрации Владивостока, осуществляющий руководство управлением транспорта, Максим Акульшин в интервью ИА PrimaMedia объяснил, почему мэрия не может позволить пассажирам платить так много, и раскрыл механизм, который уже сегодня позволяет сдерживать тарифы: город доплачивает компаниям из бюджета до 45 рублей за каждый километр пути.
Максим Акульшин подчеркнул, что любой перевозчик вправе обратиться в администрацию для установления тарифа. Для этого он готовит пакет документов, где подтверждает фактические затраты: на водительский состав, топливо, ремонт, содержание — всё, что подтверждается документально. Исходя из этих расчётов, виден тариф, который покрывает их затраты.
«Судя по тем документам, что перевозчики нам предоставляют с предложением или требованием поднять стоимость проезда, они ориентируются на 75−80 рублей за одного пассажира. Но мы на это пойти ни в коем случае не можем. Пассажиры не должны платить столько», — сказал заместитель главы.
Предложение находится на стадии рассмотрения в администрации города.
Он добавил, что разницу между затратами перевозчика и тем, что он получает от перевозок, особенно на коммерчески невыгодных социальных маршрутах, где нет постоянного пассажиропотока, мэрия компенсирует из бюджета города.
«Если говорить о цифрах, они примерно следующие. По муниципальным контрактам мы доплачиваем перевозчикам от 15 до 45 рублей за километр. В зависимости от протяжённости маршрута и класса автобусов. Малый класс — условно “Газель”, средний класс — к примеру машина марки “ПАЗ”, большой класс — это ЛиАЗы и МАЗы. От того, сколько километров на маршруте, сколько машин и какой класс, зависит и доплата», — отметил Акульшин.
Однако, по его словам, даже эта сумма не покрывает всех затрат перевозчика полностью. Администрация действует исходя из возможностей бюджета и в интересах пассажиров, чтобы тариф оставался социальным. На данный момент он составляет 45 рублей при оплате транспортной картой, 51 рубль — банковской картой, 60 рублей — наличными. Это то, что перевозчики получают непосредственно от пассажиров. Плюс доплата от муниципалитета.
«Но, повторюсь, доплата выплачивается только при одном условии: если километраж выполнен по расписанию, по утверждённому маршруту, с остановками на всех остановках, и это подтверждено приборами ГЛОНАСС и диспетчерским центром. Если работа не выполнена — денег из бюджета перевозчик не получит», — резюмировал Максим Акульшин.
