Приморцы стали зарабатывать больше, но им это не сильно помогает

Среднемесячная заработная плата приморцев в 2025 году до вычета налогов составила 96,2 тысячи рублей. В декабре, с учётом новогодних премий и бонусов, она выросла до 127,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же месяцем 2024 года зарплата выросла, а вот с учётом изменившихся цен на товары и услуги — наоборот упала. Об этом сказано в докладе Приморскстата о социально-экономическом положении региона.