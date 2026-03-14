Приморцы стали зарабатывать больше, но им это не сильно помогает

Среднемесячная заработная плата приморцев в 2025 году до вычета налогов составила 96,2 тысячи рублей. В декабре, с учётом новогодних премий и бонусов, она выросла до 127,1 тысячи рублей. По сравнению с тем же месяцем 2024 года зарплата выросла, а вот с учётом изменившихся цен на товары и услуги — наоборот упала. Об этом сказано в докладе Приморскстата о социально-экономическом положении региона.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2025 года составила 127,1 тыс. рублей и по сравнению с декабрем 2024 года возросла на 2,6% (с налогами). Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, ниже декабря 2024 года на 3,8%», — говорится в докладе, с которым ознакомился корр. ИА PrimaMedia.
Однако за весь 2025 год по сравнению с предыдущим годом реальные доходы (правда, это не только зарплаты и премии) с учётом изменения потребительских цен выросли на 5,7%. А доходы после вычета налогов, алиментов и других обязательных платежей и с учётом новых цен — увеличились на 6,3%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Приморье за весь 2025 год до вычета налогов — 96,2 тысячи рублей. В целом по России эта цифра больше — 100,4 тысячи рублей.
Самые высокие зарплаты получали занятые в сфере рыболовства и рыбоводства — 193 тысячи рублей, а также специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, — 161 тысяча. Меньше всего — от 20 до 40 тысяч — согласно статистике получали работники предприятий по производству одежды и мебели.
В докладе также отмечается, что просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, на конец января 2026 года составила 18,4 млн рублей.
Все доходы
Общий объём доходов всего населения Приморья за год (это и оклады, и соцвыплаты, и доходы от предпринимательской деятельности, и прочие) составили 1,6 трлн рублей, увеличившись на 15,1% по сравнению с 2024 годом.
Среднедушевые доходы (все денежные поступления, разделённые на всех, в том числе безработных, жителей) за 2025 года составили 74,8 тысячи рублей в месяц, а потребительские расходы — 60,7 тысячи.
А что в ДФО?
Ранее аналитики hh.ru рассказали корр. ИА PrimaMedia, что на 2025 год медиана предлагаемых зарплат в Приморье — 86 254 ₽, а ожидаемых — 80 000 ₽ В сопоставимом по объёму вакансий Хабаровском крае предложения чуть менее конкурентные — 81 814 ₽ Для сравнения, в целом по ДФО уровень предложений — 87 753 ₽, ожиданий — 80 000 ₽
По данным hh.ru, в 2025 году наиболее конкурентные зарплаты в ДФО предлагали в Забайкальском крае (98 600 ₽) и Амурской области (97 400 ₽), для которых характерна высокая доля вахтовой занятости. Далее — Хабаровский край (83 600 ₽), Приморский край (86 900 ₽), Якутия (100 500 ₽), Магаданская область (121 500 ₽), Камчатский край (93 500 ₽), Сахалинская область (88 700 ₽) и Еврейская АО (86 100 ₽).
А наибольшую динамику зарплатных предложений в вакансиях с 2023 года на Дальнем Востоке показали Республика Бурятия, Забайкальский край и Амурская область. Далее — Хабаровский край, Приморский край и Якутия.
Что касается прогнозов на 2026 год, то опрос работодателей от hh.ru показал, что 59% дальневосточных компаний намерены повышать окладную часть своих сотрудников в этом году, и рост окладов чаще всего ждут работодатели из финтеха, ресторанно-гостиничного направления и легкой промышленности.