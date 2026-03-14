Водителям напомнили, в каких случаях их лишат прав за грязные номера

Автомобилистам грозит лишение прав за специально загрязненные государственные номерные знаки. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Юрист уточнил, что ответственность за грязные номера зависит от причины их загрязнения.
«Если грязь или снег использованы на госномерах авто умышленно, то наступает более жесткая административная ответственность по части 2 или 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая лишение водительских прав», — сказал юрист в интервью РИА Новости.
Как пояснил Рычков, если номера загрязнились из-за погоды, наказание будет по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Это может привести к предупреждению или штрафу в размере 500 рублей.
