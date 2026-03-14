CNN: Иран может открыть Ормузский пролив при условии расчётов в юанях

Тегеран изучает возможность пропуска через Ормузский пролив некоторого количества нефтяных танкеров, если расчёты будут производиться в валюте КНР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«Иран рассматривает вариант пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что торговля нефтяными грузами будет осуществляться в китайских юанях», — отмечается в статье.
Собеседник журналистов уточнил, что речь идёт об одной из частей нового плана иранских властей по контролю над судоходством в этой акватории.
Напомним, 11 марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Они шли под флагами Либерии и Таиланда. В КСИР обратили внимание, что экипажи обоих кораблей не отреагировали на предупреждения иранских военных.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, как Иран мог бы заминировать Ормузский пролив. По его словам, это будет проводиться с помощью минных тральщиков. Кроме того, Дандыкин упомянул подводные лодки, которые могут ставить мины через торпедные аппараты.