CNN: Иран может открыть Ормузский пролив при условии расчётов в юанях

Источник CNN сообщил, что Иран разрабатывает план по контролю над судоходством в Ормузском проливе, который могут открыть в случае расчётов в юанях.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран изучает возможность пропуска через Ормузский пролив некоторого количества нефтяных танкеров, если расчёты будут производиться в валюте КНР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран рассматривает вариант пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что торговля нефтяными грузами будет осуществляться в китайских юанях», — отмечается в статье.

Собеседник журналистов уточнил, что речь идёт об одной из частей нового плана иранских властей по контролю над судоходством в этой акватории.

Напомним, 11 марта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Они шли под флагами Либерии и Таиланда. В КСИР обратили внимание, что экипажи обоих кораблей не отреагировали на предупреждения иранских военных.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал, как Иран мог бы заминировать Ормузский пролив. По его словам, это будет проводиться с помощью минных тральщиков. Кроме того, Дандыкин упомянул подводные лодки, которые могут ставить мины через торпедные аппараты.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше