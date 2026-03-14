Экономист Гулиев сказал, отменят ли США санкции против РФ полностью

США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. Декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев в разговоре с aif.ru оценил вероятность полной отмены рестрикций.
«Конечно, это хорошо, что российская нефть сможет беспрепятственно доходить до покупателей, но нам нужны гарантии более устойчивых поставок. Но говорить о полном снятии санкций сейчас не приходится», — сказал эксперт.
По мнению Гулиева, решение Вашингтона на время отменить санкции — это тактический ход для внутреннего электората и энергетической безопасности США и ряда партнеров.
«И мы понимаем, что сейчас Конгресс и в дальнейшем может заблокировать полную отмену санкций. ЕС к этому тоже не будет готов полностью», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смягчение санкций США против нефти РФ стабилизирует рынок.