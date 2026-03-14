Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Гулиев сказал, отменят ли США санкции против РФ полностью

США временно отменили санкции против российской нефти. Экономист Гулиев оценил вероятность полной отмены рестрикций.

Источник: Аргументы и факты

США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. Декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев в разговоре с aif.ru оценил вероятность полной отмены рестрикций.

«Конечно, это хорошо, что российская нефть сможет беспрепятственно доходить до покупателей, но нам нужны гарантии более устойчивых поставок. Но говорить о полном снятии санкций сейчас не приходится», — сказал эксперт.

По мнению Гулиева, решение Вашингтона на время отменить санкции — это тактический ход для внутреннего электората и энергетической безопасности США и ряда партнеров.

«И мы понимаем, что сейчас Конгресс и в дальнейшем может заблокировать полную отмену санкций. ЕС к этому тоже не будет готов полностью», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смягчение санкций США против нефти РФ стабилизирует рынок.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше