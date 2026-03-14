Казахстан запретил ввоз мяса и молока из Омской области из-за пастереллёза

В ответ на вспышки пастереллёза среди крупного рогатого скота Омской области, Республика Казахстан ввела строгие ограничения на ввоз продукции из этого региона. Решение было принято Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана и озвучено Россельхознадзором.
В частности, с 13 марта Казахстан запретил ввоз молока, мяса, молочной и мясной продукции, а также сельскохозяйственных животных из Омской области. Кроме того, под запрет попал генетический материал, полученный от омских сельскохозяйственных животных, а также любая продукция и сырьё, не прошедшие термическую обработку.
Кроме того, ограничения касаются б/у оборудования для содержания, убоя и переработки животных, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок животного происхождения, которые также не прошли термическую обработку. Эти меры затронули не только продукцию, произведённую непосредственно в Омской области, но и товары, которые прошли через регион транзитом.
Подобные ограничения были введены и в отношении других российских регионов, где зарегистрированы случаи пастереллёза. В числе этих территорий — Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область и Забайкальский край.