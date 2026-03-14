Nikkei: суда с 1 млн тонн удобрений оказались заперты в Персидском заливе

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Суда, на борту которых находится порядка одного миллиона тонн удобрений, оказались заперты в Персидском заливе из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Такие оценки привела газета Nikkei.
По сведениям аналитической компании Kpler, которые приводит издание, на 21 грузовом судне находится порядка 463 тыс. тонн мочевины, 303 тыс. тонн серы и более 200 тыс. тонн фосфатов.
Как считают в Kpler, в результате длительного закрытия Ормузского пролива годовые объемы поставок компонентов удобрений могут сократиться на 30−50%.
Эксперты, мнение которых приводит Nikkei, не считают, что нынешняя ситуация немедленно окажет влияние на поставки в Японию, которая сильно зависит от импорта удобрений, однако Токио может пострадать в результате роста цен и расходов на логистику.
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 11 марта предупреждал, что, «как и предсказывалось неделю назад, назревает кризис с удобрениями». «За ним последует кризис продовольственной безопасности», — добавил тогда он.