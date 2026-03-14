Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Богомолов: блокада Ормузского пролива не вызовет роста спроса на уголь

Основные пути поставок угля проходят по другим направлениям, отметил гендиректор консалтинговой компании «Сибирская финансовая система».

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Блокада Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке не приведет к заметному росту мирового спроса на уголь. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов.

Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, привело к переполнению резервуаров для хранения нефти, что вынудило страны Ближнего Востока сократить объемы добычи и переработки.

«Именно роста спроса (в отличие от цен — они увеличились) на уголь ввиду блокады Ормузского пролива ждать не стоит. Основные пути поставок угля проходят по другим направлениям», — сообщил Богомолов. Он добавил, что, несмотря на то, что уголь и нефть являются в топливными полезными ископаемые, они применяются в разных отраслях экономики. Уголь используется в теплоэнергетике и металлургии.

В то же время эксперт отметил, что Россия «в моменте» может нарастить свой экспортный потенциал на 10−12 млн тонн угля, если это позволят вывозные железнодорожные мощности.