Эксперт Богомолов: блокада Ормузского пролива не вызовет роста спроса на уголь

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Блокада Ормузского пролива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке не приведет к заметному росту мирового спроса на уголь. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов.
Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, привело к переполнению резервуаров для хранения нефти, что вынудило страны Ближнего Востока сократить объемы добычи и переработки.
«Именно роста спроса (в отличие от цен — они увеличились) на уголь ввиду блокады Ормузского пролива ждать не стоит. Основные пути поставок угля проходят по другим направлениям», — сообщил Богомолов. Он добавил, что, несмотря на то, что уголь и нефть являются в топливными полезными ископаемые, они применяются в разных отраслях экономики. Уголь используется в теплоэнергетике и металлургии.
В то же время эксперт отметил, что Россия «в моменте» может нарастить свой экспортный потенциал на 10−12 млн тонн угля, если это позволят вывозные железнодорожные мощности.