В России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям: что известно

Минтруд РФ опубликовал обновленные правила для получения единого пособия. Согласно новому проекту постановления еще 74 тыс. многодетных семей имеют право на выплаты.
«Ожидается, что новые правила позволят дополнительно получить поддержку государства порядка 74 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тыс. детей», — говорится в сообщении.
Если доходы семьи лишь немного превышают критерий нуждаемости, пособие будет назначаться в размере половины от прожиточного минимума (ПМ). При этом выплата будет производиться еще в течение 12 месяцев.
Сначала поправки внесут в постановление правительства и региональные нормативные акты. Затем специалисты Соцфонда пересмотрят отказы в выплатах, сделанные с начала 2026 года. По итогам этой работы пособия назначат тем семьям, которые попадают под обновленные правила.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям.
К тому же ранее российский глава поддержал предложение продлить выплату пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. По словам президента, мешают реализации идеи финансовые возможности государства.
В свою очередь Минтруда напомнило, что единовременное пособие при рождении ребенка назначается автоматически. С 1 февраля 2026 года пособие проиндексировано до 28 450 рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что число многодетных семей в РФ в 2025 году выросло почти до трех миллионов. Тогда же Мишустин акцентировал, что многодетные семьи должны и дальше получать внимание и помощь в решении насущных проблем.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь добавил, что в России многодетные семьи с пропиской в разных регионах смогут получать льготы. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве.
На днях в Общественной палате предложили ввести специальные карточки на такси для многодетных семей. Уточняется также, что «детский» тариф в такси не должен иметь отличий от «взрослого».