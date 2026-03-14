В РФ утвердили новый ГОСТ на пивные напитки, снижающий требования к высоте пены

Сейчас в РФ действует национальный стандарт на пивные напитки. В новом ГОСТе уточнены требования в отношении высоты пены и пеностойкости — они установлены на уровне 15 мм и 1 мин соответственно, в то время как в действующем документе эти показатели составляют 30 мм и 3 мин, а для пивных напитков, содержащих сок, и безалкогольных пивных напитков — высота пены не менее 20 мм, пеностойкость не менее 1 мин. Кроме этого, дополнительно установлены допускаемые отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка, кроме безалкогольных, которые составляют +/-0,5%.