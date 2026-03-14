В РФ утвердили новый ГОСТ на пивные напитки, снижающий требования к высоте пены

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который упрощает требования к высоте пены и пеностойкости. Он начнет действовать с 1 июля 2026 года, сообщается на сайте ведомства.
Сейчас в РФ действует национальный стандарт на пивные напитки. В новом ГОСТе уточнены требования в отношении высоты пены и пеностойкости — они установлены на уровне 15 мм и 1 мин соответственно, в то время как в действующем документе эти показатели составляют 30 мм и 3 мин, а для пивных напитков, содержащих сок, и безалкогольных пивных напитков — высота пены не менее 20 мм, пеностойкость не менее 1 мин. Кроме этого, дополнительно установлены допускаемые отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка, кроме безалкогольных, которые составляют +/-0,5%.
Согласно ГОСТу, пивные напитки производятся из пива, которого должно быть не менее 40%, или приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40% массы сырья) с добавлением различного фруктового, овощного, растительного, пряно-ароматического сырья, которое не разрешено использовать в производстве пива. Например, допускается использовать большее по сравнению с пивом количество сахаросодержащих продуктов, когда при производстве пива существует ограничение по применению сахаросодержащих продуктов — не более 2%.
Пивные напитки характеризуются разнообразным внешним видом, цветом и вкусом, которые зависят от вида используемого сырья — это могут быть различные соки, томатные продукты, овощи, пюре и специи. Вкус и аромат пивных напитков характеризуются как фруктовые, ягодные, пряные, сладкие, кислые, солоноватые. Конкретные показатели ароматов и вкусов пивных напитков устанавливаются производителем в соответствии с собственной рецептурой и технологической инструкцией.
Новый ГОСТ разработан на основе действующего для обеспечения исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции», сообщили ТАСС в Росстандарте. Помимо прочего, новый документ дополнен новыми межгосударственными стандартами по определению подсластителей, синтетических красителей, консервантов, а также стандартами по установлению подлинности и выявлению фальсификации пивных напитков или при возникновении иных спорных ситуаций.