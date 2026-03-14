В АТОР заявили, что Сочи может потерять до 1 млн туристов

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Туроператоры зафиксировали в 2026 году снижение бронирований в Сочи на 12%, курорт может потерять до 1 млн туристов. Эта тенденция связана с дороговизной отдыха в городе и нестабильной работой аэропорта, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«Мы сравниваем [первые] два месяца 2026-го года и два месяца зимних 2025-го и видим снижение порядка 12% бронирования на Сочи. 12% — это около 1 млн человек, которые могут не приехать [в Сочи] в этом году», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в 2026 году есть две причины снижения объема бронирований в Сочи — дороговизна отдыха на курорте, особенно в его центральной части, и нестабильная работа аэропорта, который не обслуживает самолеты в период атак БПЛА. «Здесь доминирует не чувство опасности, а ощущение нестабильности, которое не позволяет [туристам] вовремя прилететь и улететь. Люди хотят возвращаться [домой из путешествий] вовремя. Это момент, связанный с дезорганизацией путешествий», — пояснил Ромашкин.
По его словам, в 2026 году российские туристы отдают предпочтение Крыму и Анапе, прирост бронирований по этим направлениям на данный момент уже составляет 20% и 40% соответственно.
Об отдыхе в Сочи
Сочи — один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов, а в 2025-м — 7,9 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи достигнет 10 млн человек.
Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», которые были созданы во время подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских зимних игр-2014.