Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на бензин уверенно растут в Волгоградской области

В Волгоградской области вновь зафиксирован рост цен на все марки бензина, а также дизельное топливо. По данным Волгоградстата, больше всего подорожал за неделю АИ-92. Цена выросла на 12 копеек — до 63,14 рубля за литр, тогда как в прежнем отчете стоимость этого автомобильного бензина составляла 63,02 рубля за литр.

АИ-95 также подрос на 11 копеек, достигнув психологической отметки в 70 рублей за литр. На 6 копеек подорожал АИ-98 и теперь стоит 91,02 ₽ Самый незначительный рост — всего на 3 копейки — продемонстрировало дизельное топливо. Теперь литр дизеля продают на АЗС за 74,31 рубля за литр.

