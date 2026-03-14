Цены на бензин уверенно растут в Волгоградской области

В Волгоградской области вновь зафиксирован рост цен на все марки бензина, а также дизельное топливо. По данным Волгоградстата, больше всего подорожал за неделю АИ-92. Цена выросла на 12 копеек — до 63,14 рубля за литр, тогда как в прежнем отчете стоимость этого автомобильного бензина составляла 63,02 рубля за литр.