Новую парогазовую установку за $220 млн построят в Актау

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. Правительство Казахстана одобрило Соглашение по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

Документ подпишут министерство энергетики и ТОО «Актауская энергетическая компания», созданное при участии китайской госкорпорации.

«Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 108 млрд тенге, из которых китайский инвестор вносит 70% и казахстанская сторона — 30%. Ввод в эксплуатацию парогазовой установки на площадке ТОО “МАЭК” запланирован на июнь 2027 года», — сообщили в правительстве.

По условиям Соглашения инвестор обязуется создать более 300 новых рабочих мест для казахстанских специалистов. Кроме того, предусмотрено ежегодное предоставление грантов на обучение сотрудников в магистратуре по специальности «Электроэнергетика» в профильных вузах Китая. Еще планируется внедрение системы непрерывного обучения и реализация программ повышения квалификации казахстанских кадров.

«По завершении срока Соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс ТОО “МАЭК”, — отметили в правительстве.

Инвестиции позволят обеспечить восполнение дефицита мощности, повысить надежность электроснабжения региона и в целом укрепить устойчивость энергосистемы страны, сообщил Кабмин.