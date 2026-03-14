Более 15 тысяч молодых людей трудоустроили в Татарстане в 2025 году

В Татарстане по итогам 2025 года трудоустроено свыше 15 тысяч молодых людей. Показатель достигнут в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи» национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.
Студенческие отряды Татарстана работали на крупных промышленных предприятиях. На площадках особой экономической зоны «Алабуга» в составе отрядов трудился 1 941 студент-строитель и 954 школьника. Партнерами выступили КАМАЗ, «Алабуга Строй», «Алабуга Композит» и «Алабуга Топ».
Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил активное участие жителей республики в федеральных грантовых конкурсах. По его словам, продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты». Победители в возрасте от 14 до 35 лет могут получить до 1 млн рублей на реализацию собственных проектов.