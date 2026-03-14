На 60% вырос экспорт зерна и муки из Казахстана

Это произошло благодаря господдержке весенне-полевых и уборочных работ, благоприятным погодным условиям и применению современных технологий, отметили в ведомстве.
«Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна. В 2025 году при средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы. Рост производства сопровождается увеличением экспортных поставок. По итогам 2024/2025 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн — на 60% больше, чем годом ранее», — сообщил Минсельхоз.
Традиционно казахстанское зерно востребовано на рынках Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.
«Одновременно страна расширяет экспортную географию: поставки осуществляются во Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, страны Северной Африки, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан и Грузию. На европейские рынки экспортируется преимущественно высококачественная пшеница сортов Durum и Hi-Pro. Поставки кормовой муки в Китай в 2025 году составили 2,9 млн тонн — в 2,4 раза выше показателя 2024 года», — отметили в министерстве.
Наряду с зерном страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки: объем производства превышает 3 млн тонн, а экспорт достиг 1,8 млн тонн — на 1,2% больше, чем в 2024 году. Основные рынки сбыта муки — страны Центральной Азии, Афганистан, Россия и Китай.
В целом, казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 72 страны мира. За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился в 1,8 раза — с $3,8 млрд до $7 млрд.
В 2025 году рост объемов экспорта составил 36,9% или $7 млрд. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК достигла 51,4%.