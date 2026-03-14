Татарстанец задолжал 3 миллиона рублей пошлин за ввоз китайских кукол

Житель Татарстана накопил более 3 млн рублей долгов за ввоз кукол и аксессуаров из Китая. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты пошлин, сообщила пресс-служба татарстанской таможни.
Фигурант в течение четырех лет заказывал партии товаров из Китая. Чтобы не превышать беспошлинные лимиты ввоза, он оформлял посылки на родственников и знакомых, заявляя их как покупки для личного пользования. В страну таким образом поступали куклы, одежда, обувь и аксессуары для игрушек. Товары затем продавались на крупных маркетплейсах.
Таможенники обратили внимание на нетипичную активность и провели проверку. Выяснилось, что продукция использовалась в коммерческой деятельности. Фигурант признал вину и полностью возместил ущерб.