Новосибирскую компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Новосибирского УФАС 10 марта 2026 года приняла решение включить ООО «Новосибирскгипродорнии», его генерального директора и участников общества в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Информация об этом появилась в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области 13 марта.
Основанием для санкций стало существенное нарушение условий государственного контракта, заключённого в мае 2024 года между ТУАД и проектной фирмой. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации для остановочного пункта в Ордынском районе составляла 2,3 миллиона рублей, а завершить их планировалось к 12 мая 2025 года.
Однако подрядчик неоднократно переносил сроки, ссылаясь на разные причины, в том числе на проблемы с субподрядчиком. К февралю 2026 года документация так и не была представлена, и заказчик 17 февраля принял решение об одностороннем отказе от контракта.
Представители компании пытались оспорить это решение, предоставив часть материалов, но заказчик обнаружил в них серьёзные недостатки. На заседании в УФАС доводы фирмы о срыве сроков из-за субподрядчика признали неубедительными, напомнив, что генподрядчик несёт полную ответственность перед заказчиком, а доказательств форс-мажора представлено не было.