Россияне в регионах массово снимают наличные

Эксперты выяснили, какие регионы лидируют по спросу на живые деньги.

Источник: IrkutskMedia.ru

Россияне стали массово снимать наличные, об этом говорится в данных Центробанка РФ. Самый высокий спрос на живые деньги зафиксирован в республиках Северного Кавказа.

По итогам четвертого квартала 2025 года абсолютным лидером стала Чеченская Республика. Там на одного жителя в месяц приходится почти 22 тысячи рублей наличными. На втором месте Ингушетия с показателем 14,5 тысячи рублей, на третьем — Дагестан (12,2 тысячи). В пятерку также вошли Карачаево-Черкесия (8,9 тысячи) и Северная Осетия (8,7 тысячи).

В трех регионах картина оказалась противоположной: люди больше вносят деньги на счета, чем снимают. Больше всех копят в Магаданской области — около 5 тысяч рублей на человека в месяц. Далее следуют Ленинградская область (1,6 тысячи) и Адыгея, где показатель составил примерно 500 рублей, выяснили РИА Новости.