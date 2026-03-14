Россияне в регионах массово снимают наличные

Россияне стали массово снимать наличные, об этом говорится в данных Центробанка РФ. Самый высокий спрос на живые деньги зафиксирован в республиках Северного Кавказа.
По итогам четвертого квартала 2025 года абсолютным лидером стала Чеченская Республика. Там на одного жителя в месяц приходится почти 22 тысячи рублей наличными. На втором месте Ингушетия с показателем 14,5 тысячи рублей, на третьем — Дагестан (12,2 тысячи). В пятерку также вошли Карачаево-Черкесия (8,9 тысячи) и Северная Осетия (8,7 тысячи).
В трех регионах картина оказалась противоположной: люди больше вносят деньги на счета, чем снимают. Больше всех копят в Магаданской области — около 5 тысяч рублей на человека в месяц. Далее следуют Ленинградская область (1,6 тысячи) и Адыгея, где показатель составил примерно 500 рублей, выяснили РИА Новости.