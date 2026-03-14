Россияне в регионах массово снимают наличные

В трех регионах картина оказалась противоположной: люди больше вносят деньги на счета, чем снимают. Больше всех копят в Магаданской области — около 5 тысяч рублей на человека в месяц. Далее следуют Ленинградская область (1,6 тысячи) и Адыгея, где показатель составил примерно 500 рублей, выяснили РИА Новости.