Башкирия накормит Китай, Марокко и Казахстан

Общий вес исследованных партий зерна превысил 57 тысяч тонн. Это на 14 тысяч тонн больше, чем год назад, констатировали в Башкирской испытательной лаборатории.
Так, с 3 по 12 марта специалисты провели исследования 119 проб продовольственной пшеницы из партии общей массой более 4,7 тысячи тонн, подготовленных башкирскими аграриями для экспорта в Казахстан.
«Образцы зерна прошли энтомологические, гербологические и микологические экспертизы, по результатам которых карантинные вредные организмы и вредители хлебных запасов не выявлены. Пшеница из Башкирии полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС», — подытожили в Башкирской испытательной лаборатории.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал Башинформ.