Башкирия накормит Китай, Марокко и Казахстан

С начала 2026 года Башкирская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» провела более 4 тысяч исследований проб зерна и продукции его переработки, предназначенных для экспорта в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Китай, Марокко, ОАЭ, Туркмению, Турцию, Узбекистан и еще несколько других государства.

Источник: Башинформ

Общий вес исследованных партий зерна превысил 57 тысяч тонн. Это на 14 тысяч тонн больше, чем год назад, констатировали в Башкирской испытательной лаборатории.

Так, с 3 по 12 марта специалисты провели исследования 119 проб продовольственной пшеницы из партии общей массой более 4,7 тысячи тонн, подготовленных башкирскими аграриями для экспорта в Казахстан.

«Образцы зерна прошли энтомологические, гербологические и микологические экспертизы, по результатам которых карантинные вредные организмы и вредители хлебных запасов не выявлены. Пшеница из Башкирии полностью соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС», — подытожили в Башкирской испытательной лаборатории.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал Башинформ.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
