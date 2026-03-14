Омская область увеличила экспорт пшеницы в другие страны

«С начала текущего года по состоянию на 5 марта специалистами Омского филиала ФГБУ “ЦОК АПК” исследовано более 130 тыс. т продовольственной пшеницы, предназначенной на экспорт. Это значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,9 тыс. т). Так, в Казахстан отгружено 94 тыс. т, в Киргизию — 20 тыс. т, в Азербайджан — 5 тыс. т, в Монголию — 1,5 тыс. т.», — указали в региональном Россельхознадзоре.