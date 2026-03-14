Главстат сказал, на что средняя семья в Минске тратит ежемесячно 3435,5 рубля

Стало известно, сколько составляет бюджет семьи в Минске в среднем, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в 2025 году средний бюджет одного домохозяйства в Минске составил 3435,5 белорусского рубля в месяц. В Главстате пояснили, что основную часть расходов (65,3%) минчане тратят на потребительские нужды: питание (38,6%), непродовольственные товары (31,6%) и услуги (27,7%).
Еще примерно 21,3% от доходов минчане направляют на вклады и сбережения, 6,8% уходят в качестве расходов на строительство и покупку недвижимости. Налогами, взносами и другими платежами «съедается» еще 2,7%, на ведение личного подсобного хозяйства уходит 0,2%, на прочие непотребительские нужды — 3,7%.
Без учета питания в кафе и ресторанах, согласно статистике, один средний минский житель съедает в год 308 килограммов молока и молочных продуктов. Затем по объемам следуют мясо и мясные изделия — 86 кило, яйца — 255 штук, овощи — 86 кило, фрукты и ягоды — 79, картофеля — 43 килограмма.
Также подсчитали, что одно посещение поликлиники белорусами обходится бюджету в 45 рублей.
