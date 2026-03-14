Казахстан за неделю экспортировал 7 тонн баранины в ОАЭ — минторговли

«Казахстанские производители продолжают расширять поставки мясной продукции на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. За последнюю неделю в ОАЭ экспортировано 7 тонн охлажденной баранины. Экспорт осуществляется при поддержке министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и национального оператора по развитию экспорта QazTrade. В дальнейшем планируется наладить регулярные поставки на уровне до 10 тонн продукции в неделю», — говорится в сообщении в субботу.
Отмечается, что экспорт осуществляется на фоне сохраняющихся трудностей в международной логистике в регионе Персидского залива.
«По оценкам международных операторов, ограничения в авиасообщении и работе отдельных транспортных маршрутов затронули часть грузовых перевозок, что может отражаться на поставках скоропортящихся товаров. Значительная часть продовольственного рынка стран Персидского залива формируется за счет импортных поставок. Согласно данным международных организаций, в ОАЭ до 85−90% продуктов питания поступает из-за рубежа», — заявили в ведомстве.
По данным минторговли, по итогам 2025 года общий объем экспорта из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты составил $132,9 млн. Основную часть продовольственных поставок занимает баранина — около 55% от общего объема. Поставки этой продукции из Казахстана в ОАЭ осуществляются с 2021 года.
«Для организации стабильных поставок вопросы взаимодействия обсуждены с отраслевыми объединениями, включая Союз животноводов Казахстана, Союз птицеводов Казахстана и Национальную ассоциацию мясопереработчиков Казахстана. Казахстан полностью обеспечивает внутренний рынок мясной продукцией. Экспорт осуществляется за счет дополнительных объемов производства и позволяет отечественным фермерам расширять рынки сбыта», — заключили в министерстве.