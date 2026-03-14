В Петербурге полностью заменили все старые лифты в жилых домах и соцучреждениях

В прошлом году обновили 1300 кабин с истекшим сроком службы.

Источник: Piter.TV

Как сообщили в Жилищном комитете, программа капремонта лифтового оборудования в 2025 году выполнена более чем на 90%, до конца года планировалось заменить еще около сотни подъемников. В общей сложности в план на 2025 год были включены 1434 лифта в 372 многоквартирных домах. Петербург уже устанавливал рекордные показатели по замене лифтов: в 2024 году обновили 2549 единиц оборудования.

Новые лифты отличаются энергоэффективностью и современными системами безопасности. Они оснащены светодиодным освещением, панелями управления со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров и фотоэлектрическими барьерами, предотвращающими закрытие дверей, если в проеме находится человек. Большинство нового оборудования — отечественного производств.

С 2014 года в Северной столице заменено уже более 16 тысяч лифтов. Всего в региональную программу капремонта включено более 53 тысяч подъемников, из них почти 23 тысячи уже заменили или отремонтировали.