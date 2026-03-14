Стиглиц: после прихода к власти Трамп «бросил гранату» в мировую экономику

Американская экономика оказалась устойчивее прогнозов не благодаря политике Дональда Трампа, а за счёт масштабных инвестиций в искусственный интеллект, заявил нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
По его словам, второй президентский срок Трампа стал источником беспрецедентной неопределённости.
«Можно сказать, что американский лидер бросил гранату в экономику США и мировую экономику», — отметил Стиглиц, подчеркнув, что действия Трампа подрывают как международное, так и национальное право.
Экономист напомнил, что в 2025 году в США практически не было роста числа рабочих мест, а февральские данные показали даже их сокращение.
«Свежие данные с рынка труда указывают на существенную потерю рабочих мест», — сказал он, добавив, что в стране уже нельзя говорить о полноценной рыночной экономике.
Несмотря на внешнюю устойчивость, Стиглиц предупредил, текущий подъём опирается на рискованный «ИИ-пузырь, который может лопнуть в любой момент». В случае краха это грозит США стагфляцией.
Ранее сообщалось, что большая часть граждан США считают, что торговые пошлины привели к росту цен и негативно отразились на экономике.