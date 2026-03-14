Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стиглиц: после прихода к власти Трамп «бросил гранату» в мировую экономику

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц считает, что действия Трампа вносят дестабилизирующий фактор в мировую экономику.

Источник: Аргументы и факты

Американская экономика оказалась устойчивее прогнозов не благодаря политике Дональда Трампа, а за счёт масштабных инвестиций в искусственный интеллект, заявил нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, второй президентский срок Трампа стал источником беспрецедентной неопределённости.

«Можно сказать, что американский лидер бросил гранату в экономику США и мировую экономику», — отметил Стиглиц, подчеркнув, что действия Трампа подрывают как международное, так и национальное право.

Экономист напомнил, что в 2025 году в США практически не было роста числа рабочих мест, а февральские данные показали даже их сокращение.

«Свежие данные с рынка труда указывают на существенную потерю рабочих мест», — сказал он, добавив, что в стране уже нельзя говорить о полноценной рыночной экономике.

Несмотря на внешнюю устойчивость, Стиглиц предупредил, текущий подъём опирается на рискованный «ИИ-пузырь, который может лопнуть в любой момент». В случае краха это грозит США стагфляцией.

Ранее сообщалось, что большая часть граждан США считают, что торговые пошлины привели к росту цен и негативно отразились на экономике.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше