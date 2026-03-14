Экономист Бархота: погасить ипотеку быстрее помогут небольшие допплатежи

Эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота дал советы, как максимально оперативно закрыть ипотечный кредит.
Главный совет — оплата тела долга в первые пять лет сократит срок выплаты ипотеки. Банки формируют систему погашения так, что в первые годы платежи рассчитаны на погашение процентов, а вот тело долга почти не меняется.
В дальнейшем происходит ускорение амортизации тела долга. Таким образом, если вы в первые годы можете помимо платежей вносить 30−50 тысяч на досрочное погашение и списывать тело долга, это серьезно сокращает срок общей выплаты.
— Таким способом примерно за несколько лет можно сократить срок ипотечного кредитования и оставшуюся ссудную задолженность, и причем значительно, — заявил Бархота NEWS.ru.
Финансист также отметил, что еще одним эффективным методом для сокращения срока ипотеки является рефинансирование по более низкой ставке. По его словам, при такой комбинации ежемесячный платеж может снизиться на 20−25%, тем самым ускорив амортизацию тела кредита.