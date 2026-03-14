Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал наладить судоходство в Ормузском проливе

Американский лидер считает, что это должны сделать страны, получающие через него нефть.

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов. Такую позицию он изложил в Truth Social.

«США измотали и полностью уничтожили Иран как с военной, экономической, так и с любой иной точки зрения, но страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом коридоре, а мы во многом поможем», — утверждал американский президент. По его словам, США «намерены поддерживать координацию с этими странами, чтобы все происходило быстро и гладко». «Это всегда должно было быть командным усилием, и теперь так и будет — мир сплотится в гармонии, безопасности и вечном мире», — утверждал он.

Ранее президент США выступил с утверждением, что несколько стран намерены направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он призвал к такому шагу, в частности, Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше