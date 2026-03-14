Трамп призвал наладить судоходство в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов. Такую позицию он изложил в Truth Social.
«США измотали и полностью уничтожили Иран как с военной, экономической, так и с любой иной точки зрения, но страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом коридоре, а мы во многом поможем», — утверждал американский президент. По его словам, США «намерены поддерживать координацию с этими странами, чтобы все происходило быстро и гладко». «Это всегда должно было быть командным усилием, и теперь так и будет — мир сплотится в гармонии, безопасности и вечном мире», — утверждал он.
Ранее президент США выступил с утверждением, что несколько стран намерены направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он призвал к такому шагу, в частности, Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.