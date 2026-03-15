Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 15 марта

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 15 марта, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены такие валютные курсы на 15 марта, воскресенье. Курс евро, курс доллара и курс российского рубля не были изменены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 15 марта, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9261 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7225 белорусского рубля.

В сопоставлении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 13 марта, и субботу, 14 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались такими же и в воскресенье, 15 марта.

Ранее Белстат составил портреты нестандартно занятых белорусов.

