Потолок баллов для работающих пенсионеров могут изменить: что известно

В Госдуме предложили отменить ограничение в три пенсионных балла для работающих пенсионеров. С подобной инициативой выступила депутат ГД Светлана Бессараб в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру».
Бессараб пояснила, что снятие трехбалльного ограничения позволит пенсионерам копить больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Инициатива также замотивирует пенсионеров работать дальше — в отличие от нынешних 10 баллов для остальных россиян.
Депутат также добавила, что многие выходят на пенсию досрочно — из-за вредности или тяжести труда —, однако не прекращают работать и после.
Пенсионный балл в 2026 году стоит 65,6 тыс. рублей.
Как ранее напомнил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин, официальный доход прямо влияет на количество пенсионных баллов.