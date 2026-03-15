Россиянам назвали размер соцвычета по НДФЛ в 2026 году

Минфин: Лимит по социальным налоговым вычетам составит 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году лимит социальных вычетов по НДФЛ составит 150 тыс. рублей. Средства можно вернуть при расходах на медицину, образование, спорт и прочее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Минфине РФ.

Как следует из материалов ФНС, получить соцвычет можно, обратившись в инспекцию по месту жительства с годовой налоговой декларацией. Важное условие: к декларации нужно приложить копии документов, подтверждающих право на вычет.

По данным опроса KP.RU, 57% опрошенных россиян пользуются налоговыми вычетами. Как отметили некоторые из опрошенных, для них это уже стало ежегодной традицией, позволяющей получать обратно немаленькие суммы.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой увеличить налоговый вычет на покупку жилья до 6 млн рублей. По мнению депутата Ярослава Нилова, в случае получения семьями подобного налогового вычета, можно будет частично оплатить ипотеку или сделать ремонт в приобретенной квартире.