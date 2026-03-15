Румыния может начать хранить газ в подземных хранилищах Украины

Власти Румынии заявили, что договорились с Украиной рассмотреть возможность хранения Бухарестом газа в украинских подземных хранилищах.

Источник: Аргументы и факты

Румыния и Украина договорились рассмотреть возможность хранения Бухарестом газа в украинских подземных хранилищах. Это следует из документа, обнародованного администрацией румынского президента.

В четверг, 12 марта, глава Румынии Никушор Дан и Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве стран в сфере энергетики.

«приняли решение изучить возможность использования подземных газохранилищ Украины для хранения газа, поступающего по Вертикальному газовому коридору, а также добываемого в будущем в Черном море в рамках проекта Neptun Deep, что позволит как удовлетворить потребности Украины в газе, так и обеспечить его безопасное хранение», — говорится в материале, опубликованном администрацией румынского лидера.

Отмечается, что соглашение будет реализовываться через отдельные документы на соответствующих уровнях или решения регулирующих органов. Также утверждается, что стороны договорились искать финансовые источники для воплощения в жизнь будущих программ и проектов в энергетической сфере.