В Новосибирске ускорили темпы расселения аварийного жилья по проектам КРТ

Там отметили, что по заключенным договорам о КРТ расселению подлежит 81 аварийный дом, в которых проживает более тысячи семей, а это свыше двух с половиной тысяч человек. На сегодняшний день новосибирцы уже покинули 43 таких строения, свои жилищные условия улучшили 708 семей или 1 691 человек.
Финансирование работ ведется за счет внебюджетных источников — на эти цели направлено более двух миллиардов рублей. В городской администрации подчеркивают, что расселение домов застройщиками ведётся раньше сроков, установленных договорами в рамках КРТ.
