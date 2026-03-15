В Новосибирске ускорили темпы расселения аварийного жилья по проектам КРТ

В Новосибирске расселение аварийного жилья по проектам комплексного развития территорий идёт опережающими темпами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Там отметили, что по заключенным договорам о КРТ расселению подлежит 81 аварийный дом, в которых проживает более тысячи семей, а это свыше двух с половиной тысяч человек. На сегодняшний день новосибирцы уже покинули 43 таких строения, свои жилищные условия улучшили 708 семей или 1 691 человек.

Финансирование работ ведется за счет внебюджетных источников — на эти цели направлено более двух миллиардов рублей. В городской администрации подчеркивают, что расселение домов застройщиками ведётся раньше сроков, установленных договорами в рамках КРТ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске снесут пять аварийных домов за 8,6 миллиона рублей.