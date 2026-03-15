Обновлённая купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

Банк России представил новую банкноту в конце 2025 года. Её лицевая сторона с Никольской башней Нижегородского кремля осталась прежней, а на оборотной теперь изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. Основная цветовая гамма — бирюзовая.