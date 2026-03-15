Обновлённая купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

В Новосибирск вскоре поступит обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.
«Совсем скоро она начнёт поступать в кредитные организации Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.
Банк России представил новую банкноту в конце 2025 года. Её лицевая сторона с Никольской башней Нижегородского кремля осталась прежней, а на оборотной теперь изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. Основная цветовая гамма — бирюзовая.
На купюре размещён QR-код, ведущий на сайт ЦБ с признаками подлинности, а также скрытые изображения: в растровых рисунках оленя, лося, зайца, ежа и волка при помощи лупы можно рассмотреть традиционные русские угощения — эчпочмак, рогалики и пироги.
Изображение «Метеора» выбрали по итогам онлайн-голосования, в котором участвовали 700 тысяч человек. Ранее, в 2022 и 2023 годах, были выпущены обновлённые купюры в 100 и 5000 рублей.