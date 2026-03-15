Средняя зарплата в Самарской области превысила 100 тысяч рублей в 2025 году

Самарастат назвал среднюю заработную плату в регионе по итогам прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Средняя заработная плата в Самарской области превысила 100 тысяч рублей. Такие данные приводит Самарастат по итогам 2025 года. Так, в минувшем декабре средний заработок жителей региона составил 102 585 рублей. Это на 9,3% выше, чем в декабре 2024 года.

Специалисты отмечают, что такой уровень заработной платы был достигнут в том числе за счет премий и бонусов, которые сотрудники традиционно получают в конце года. Если рассматривать весь 2025 год, то средняя зарплата в регионе составила 76 626 рублей.

Тем не менее, это все же выше показателей 2024 года. Тогда жители региона в среднем зарабатывали 70 393 рубля.