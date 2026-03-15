Трамп пообещал вернуть санкции против российской нефти после стабилизации цен

США не будут вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности, утверждает Financial Times. По данным издания, американские чиновники уже объявили об этом европейским коллегам. Тем временем Дональд Трамп обещает вернуть ограничения, которые действовали ранее, но были временно сняты из-за войны на Ближнем Востоке. Однако произойдет это, по его словам, только после стабилизации цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».