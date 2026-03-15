Экономист Борисова: банки следят за всеми тратами заемщика перед выдачей ипотеки

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова предупредила, что повседневные траты человека влияют на одобрение ипотечного кредита.
Банки внимательно анализируют цифровой след клиентов и формируют портрет заемщика задолго до подачи заявки на кредит. Проследить покупки легко, так как каждая операция оставляет цифровой след. Банковские системы анализируют регулярность поступления средств, структуру расходов и покупательские привычки. Алгоритмы оценивают предсказуемость поступления средств и их расходования. А резкие колебания остатка вызывают вопросы и могут характеризовать человека как импульсивного.
Покупки для дома и семьи воспринимаются положительно, а вот траты в ночных клубах и на алкоголь — отрицательно, они воспринимаются как склонность к риску.
В беседе с Life.ru эксперт подчеркивает, что оплата картой повышает шансы и прозрачность клиента, а вот частое снятие наличных, наоборот, вызывает вопросы.
— Финансовая дисциплина со временем может помочь получить более выгодную ставку по ипотеке, — подчеркнула она.
Ставки по рыночной ипотеке достигнут 18−20% в среднем после заседания ЦБ 20 марта, а по потребительским кредитам — 21−24%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
Он уверен, что ЦБ на ближайшем заседании с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%.
Кстати, при сдачи ипотечной квартиры в аренду, нужно согласовать этот вопрос с банком. По данным Российской гильдии риелторов, лишь каждый пятый россиянин декларирует прибыль со сдачи квартир. Если в налоговой узнают, что собственник сдает жилье неофициально, ему придется оплатить НДФЛ 13%, а также штрафы и пени, пишет aif.ru.