Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 16 марта после выходных

В Национальном банке установили курсы валют на 16 марта, понедельник. В частности, после выходных курс евро и курс российского рубля стали ниже, а курс доллара увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 16 марта, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9332 белорусского рубля, 1 евро — 3,3597 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6972 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 13 марта, субботу, 14 марта, и воскресенье, 15 марта, курс доллара вырос, а курс евро и курс российского рубля стали ниже в понедельник, 16 марта.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0071 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0227 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0253 белрубля.
