Юрист Поляков предупредил о штрафе за употребление еды и напитков в метро

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россиянам грозит предупреждение или штраф до 1 тыс. рублей за нахождение в московском метро с продуктами и напитками в открытой упаковке, которые могут испачкать других пассажиров. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Максим Поляков.
«Так, в частности, согласно ч. 1 ст. 10.9. КоАП г. Москвы за нахождение на территориях метрополитена с продуктами, в том числе напитками и мороженым в открытой упаковке, которые могут испачкать пассажиров, вагоны поездов, сооружения и устройства станций метрополитена, предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере одной тысячи рублей», — сказал Поляков.
Юрист отметил, что на федеральном уровне нет прямого запрета, связанного с употреблением еды в общественном транспорте. «Однако законодательством субъектов Российской Федерации за это могут быть установлены штрафные санкции», — добавил он.