Энергетический прорыв Приморья: как новые ТЭЦ и АЭС спасут регион от дефицита

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ФедералПресс. Приморский край столкнулся с вызовом стремительно растущего энергопотребления, которое уже превысило технические возможности существующих станций. Исторический максимум, зафиксированный в 2026 году, достиг 2837 МВт, что составляет 103% от текущей установленной мощности региона (2760 МВт). Этот показатель побил предыдущий рекорд зимы 2023 года на 94 МВт, наглядно продемонстрировав, что развитие края упирается в потолок генерации.

Источник: Аргументы и факты

Как пояснили в региональном правительстве, решение проблемы требует комплексного подхода. Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала PrimaMedia, что системная работа, инициированная Министерством энергетики России и краевыми властями, уже приносит плоды.

«Модернизация Приморской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ-2, а также возведение новых объектов — Шкотовской ТЭЦ в Артеме и двух энергоблоков Партизанской ГРЭС — позволят нарастить суммарную выработку до 3480 МВт уже к 2027 году. Это создаст запас прочности, так как прогнозируемый максимум потребления на 2030 год оценивается в 3384 МВт, что делает вводимые мощности и растущие потребности сопоставимыми величинами», — отметила Щербина.

Однако текущие прогнозы не учитывают аппетиты гигантов, которые только набирают обороты. Энергодефицит в регионе спровоцирован бурным развитием экономики и реализацией масштабных инвестпроектов. В их числе — судостроительный комплекс «Звезда», расширение портов Восточный и Зарубино, строительство города-спутника Владивостока и развитие Восточного полигона железных дорог. Именно под эти мегапроекты и требуется дополнительный запас мощности.

Чтобы обеспечить энергией будущие стройки и промышленность, регион заглядывает в атомное будущее. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в Приморье намечено строительство атомной электростанции мощностью 2 тысячи МВт. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на период 2033—2035 годов. Синхронно с этим, к 2034 году в Надеждинском районе появится гидроаккумулирующая электрическая станция на 600 МВт. Суммарный ввод этих двух объектов (2,6 тыс. МВт) к середине следующего десятилетия полностью закроет вопрос энергодефицита в регионе, создав фундамент для дальнейшего роста.

Напомним, ранее стало известно, где построят новую АЭС в Приморье.