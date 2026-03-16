Энергетический прорыв Приморья: как новые ТЭЦ и АЭС спасут регион от дефицита

Чтобы обеспечить энергией будущие стройки и промышленность, регион заглядывает в атомное будущее. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в Приморье намечено строительство атомной электростанции мощностью 2 тысячи МВт. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на период 2033—2035 годов. Синхронно с этим, к 2034 году в Надеждинском районе появится гидроаккумулирующая электрическая станция на 600 МВт. Суммарный ввод этих двух объектов (2,6 тыс. МВт) к середине следующего десятилетия полностью закроет вопрос энергодефицита в регионе, создав фундамент для дальнейшего роста.